نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون العرب القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره المقاولون العرب، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة المصري الممتاز 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض ضد ذئاب الجبل، ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، يوم الإثنين المقبل، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

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