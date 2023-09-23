نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال ومواجهات الدوري المصري.. مباريات نارية تنتظر الفرق المصرية هذا الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات الفرق المصرية خلال هذا الأسبوع، في بطولة دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز “دوري النيل”، والذين سيخوضون مبارياتهم بداية من اليوم السبت 23 سبتمبر.

الأهلي وبيراميدز يعودان لدوري أبطال إفريقيا

ويبدأ الأهلي منافساته في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد نظيره سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني، وسيلعب مباراتي الذهاب والإياب هذا الأسبوع.

بينما يخوض بيراميدز مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ضد نظيره الجيش الرواندي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين الطرفين بالتعادل السلبي، كما سيخوض الفريق السماوي مباراة في الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الأسبوع للفرق المصرية

وجاءت مواعيد مباريات الأسبوع للفرق المصرية سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

-يوم الأحد 24/9/2023

الأهلي × سانت جورج

-يوم الإثنين 25/9/2023

البنك الأهلي × بيراميدز.

الزمالك × المقاولون العرب.

-الثلاثاء 26/9/2023

بلدية المحلة × سموحة.

مودرن فيوتشر × الداخلية.

-الأربعاء 27/9/2023

إنبي × طلائع الجيش.

الجونة × زد.

-الخميس 28/9/2023

المصري × فاركو.

الإسماعيلي × الاتحاد السكندري.

-الجمعة 29/9/2023

بيراميدز × الجيش الرواندي.

الأهلي × سانت جورج.