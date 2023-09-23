نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند يواصل الحفاظ على الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي لمتابعة مباريات البريميرليج التي يتصارع فيها نجوم الكرة العالمية في كل موسم على لقب هداف الدوري الإنجليزي.



يطمح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في خطف لقب هداف البريميرليج، حيث يحتل المركز العاشر في جدول الهدافين برصيد هدفين.



سيواجه ليفربول نظيره ويستهام يونايتد يوم الأحد المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.



توج النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد ٣٦ هدف في الموسم الماضي.



ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..



١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٤ أهداف

٢ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

٣- إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

٤- اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

٥- سولومون مارش - برايتون - ٣ أهداف

٦ - سون هيونج مين - توتنهام - ٣ أهداف

٧- نايو اونيي - نوتينجهام فورست - ٣ أهداف

٨- جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٣ أهداف

٩- هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - ٣ أهداف

١٠- محمد صلاح - ليفربول - هدفين