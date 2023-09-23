موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام أحداث المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، على أرضية ملعب مونتجويك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم في الدوري الإسباني

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني؟

يحتل نادي برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط.