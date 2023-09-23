نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ضد بوخوم في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم في الدوري الألماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ نظيره نادي بوخوم مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الامارات.

يستضيف ملعب أليانز ارينا المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ ضد بوخوم في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا ".

تردد القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم في الدوري الألماني

تذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد بوخوم عبر قناة بي إن سبورتس 5 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني" البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد بي إن سبورتس 5 عبر نايل سات

تردد القناة 11054

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

تردد قناة بي إن سبورت 5 أتش دي على سهيل سات

تردد القناة على السهيل سات 11623

الاستقطاب رأسي

معدل الترميز 27500

معدل التصحيح 2/3

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني



يحتل نادي بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما ياتي نادي بوخوم في المركز لثالث عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا ".