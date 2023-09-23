نجم برايتون يصنع رقما جديدا في أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي، في صناعة رقم قياسي جديد له، مع بداية الموسم الحالي مع فريقه الجديد، داخل قارة أوروبا.

وكان قد انتقل المدافع الإنجليزي الدولي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول السابق، بشكل رسمي إلى صفوف نادي برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تواجد لمدة 8 سنوات داخل قلعة الريدز.

رقم قياسي جديد لميلنر في أوروبا

وبات النجم جيمس ميلنر، هو أول لاعب إنجليزي يلعب لـ 5 أندية مختلفة في كافة البطولات الأوروبية الكبرى، سواء مع ليفربول أو برايتون وغيرهم.

ويستعد فريق برايتون، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بورنموث، اليوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.