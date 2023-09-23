نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللا منتهي حديث العالم.. أهم 7 أخبار لا تفوتك عن كريستيانو رونالدو (ملف) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي، التألق في الملاعب السعودية.

رونالدو، الصفقة التي هاجمها الجميع وتوقع فشله بعد قرار الرحيل عن أوروبا إلى دوري روشن في الموسم الماضي، يمارس عادته في تحطيم التوقعات وإثبات أن العمر مجرد رقم غير معترف به على المستطيل الأخضر.

وقاد رونالدو فريقه لحسم الكلاسيكو السعودي أمام نظيره نادي أهلي جدة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وقع كريستيانو على هدفين منهم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم 7 أخبار عن كريستيانو رونالدو بعد التألق في كلاسيكو دوري روشن السعودي، والتألق مع النصر أمام أهلي جدة.