نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تغييرات على تشكيل الأهلي أمام سان جورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الجديد.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في دوري الأبطال

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة الأهلي مع نظيره فريق سان جورج الإثيوبي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا، مساء غدا الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام سان جورج

ومن المقرر أن يعود الثلاثى حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن لاعبو فريق الأهلي للتشكيل الأساسى، بعدما غابوا عن مباراة الفريق مع نظيره المصري، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

في الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، وحسين الشحات، وصلاح محسن.

الهجوم: محمود كهربا.