نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في البوندسليجا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج مساء اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك المباراة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج في الدوري الألماني

تذاع أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج عبر قناة بي إن سبورتس 6 القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني

يحتل نادي فولفسبورج المركز السادس برصيد 9 نقاط، بينما يأتي نادي بوروسيا دورتموند في المركز السابع برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا" موسم 2023-2024.