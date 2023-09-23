نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم في الليجا بعدما حقق 4 انتصارات سابقة أمام كلًا من قادش وفياريال وأوساسونا وريال بيتيس.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في مباراة اليوم كالتالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجين

الدفاع: كانسيلو - كوندي - كريستنسن - ألونسو

الوسط: جاندوغان - روميو - جافي

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس.