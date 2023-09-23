نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إنجاز سلة الأهلي وغياب الفيراري أمام سان جورج.. برشلونة بالقوة الضاربة أمام سيلتا فيجو وسيميوني يتحدى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

إنجاز سلة الأهلي

تلقى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي هدية قوية وذلك خلال بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا والتي يشارك فيها المارد الأحمر.

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غياب فيراري الأهلي

أصبح في حكم المؤكد غياب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سان جورج الأثيوبي.

ويلتقي الأهلي ضيفه سان جورج الأثيوبي غدًا الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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سيميوني يتحدى ريال مدريد

علق الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، على مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في الديربي والذي يقام بقمة الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

سيميوني قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"مباراة مهمة في الدوري، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا بأفضل طريقة".

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برشلونة بالقوة الضاربة

استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تشكيلة فريقه التي سيخوض بها مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع برشلونة لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي هذا الموسم في الليجا بعدما حقق 4 انتصارات سابقة أمام كلًا من قادش وفياريال وأوساسونا وريال بيتيس.

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إنجاز نجم برايتون

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي، في صناعة رقم قياسي جديد له، مع بداية الموسم الحالي مع فريقه الجديد، داخل قارة أوروبا.

وكان قد انتقل المدافع الإنجليزي الدولي جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول السابق، بشكل رسمي إلى صفوف نادي برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تواجد لمدة 8 سنوات داخل قلعة الريدز.