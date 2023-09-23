نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الأمريكي قبل مباراة إنتر ميامي واورلاندو سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، قبل مباراة فريقي إنتر ميامي ونظيره أورلاندو سيتي، ضمن منافسات المسابقة.

موعد مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

ويستعد فريق إنتر ميامي المحترف ضمن صفوفه أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، لمواجهة نظيره أورلاندو سيتي، يوم الإثنين المقبل 25 سبتمبر، ضمن منافسات إياب المجموعة الشرقية من مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الأمريكي

ويحتل فريق أورلاندو سيتي حاليا المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي الممتاز، برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد فريق إنتر ميامي في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري الأمريكي كالآتي:

1- سينسيناتي 59.

2- أورلاندو سيتي 50 نقطة.

3- كولومبوس كرو 48 نقطة.

4- فيلادلفيا 48 نقطة.

5- نيو إنجلاند 48 نقطة.

6- أتلانتا يونايتد 46 نقطة.

7-ناشفيل 43 نقطة.

8- نادي مونتريال 37 نقطة.

9- دي سي يونايتد 36 نقطة.

10- نيوورك سيتي 34 نقطة.

11- شيكاجو فاير 33 نقطة.

12- شارلوت 33 نقطة.

13- إنتر ميامي 31 نقطة.

14- ريد بولز 31 نقطة.

15- تورونتو 22 نقطة.