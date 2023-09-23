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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي منيف السعودي تعيين أبو طالب العيسوي مديرًا فنيًا للفريق الأول.

أبو طالب العيسوي مديرًا فنيًا لمنيف السعودي

ووقع أبوطالب العيسوي المدير الفني السابق للإسماعيلي العقود، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد، في وجود نادي منيف السعودي.



تولى أبو طالب العيسوي في وقت سابق، المسؤولية الفنية لأندية الإسماعيلي وظفار العماني والالمنيوم، قبل أن يتعاقد مع نادي منيف أحد أندية دوري الدرجة الثالثة السعودي.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، الخميس المقبل، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر فريق الإسماعيلي أمام نظيره زد، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما في مستهل منافسات الفريقين بالدوري،

