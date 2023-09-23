نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 نجوم "عالميين" يمكنهم الانتقال للدوري المصري في يناير.. من هم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فشل عدد من نجوم الكرة العالمية في الانتقال إلى أندية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا يرتبطون بأي فيق في الوقت الحالي، منتظرين فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم لخوض تجربة جديدة في عالم الساحرة المستديرة.

وتضم قائمة اللاعبين العالميين المتاحين بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة العديد من النجوم الذين حققوا النجاحات والانجازات خلال مسيرتهم الكروية في الملاعب على مدار المواسم الماضية.

وبعد الطفرة الهائلة التي حدثت في بعض الدوريات العربية مثل الدوري القطري والدوري السعودي واستقطابهم العديد من نجوم الكرة العالمية في الفترة الماضية، أصبحت الجماهير المصرية تمني النفس أن يسير الدوري المصري على نفس النهج ونشاهد لاعبين عالميين في ملاعبنا المصرية.

حضور نجوم الكرة العالمية إلى مصر يعد دربًا من الخيال بسبب الفوارق الفنية بين الدوريات الأوروبية والخليجية والدوري المصري حاليًا والطلبات المالية لهؤلاء اللاعبين، لكنهم يبقوا متاحين أمام جميع أندية العالم في يناير.

ويسلط الفجر الرياضي الضوء على أبرز نجوم الكرة العالمية المتاحين بشكل مجاني في الميركاتو الشتوي المقبل:-

- ديفيد دي خيا

الحارس الإسباني العملاق منذ انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد ورحيله عن قلعة "أولد ترافورد" لم يرتبط بالانتقال إلى أي ناد جديد في الفترة الحالية ولا يزال دون فريق حتى الآن.

- إيدين هازارد

النجم البلجيكي الذي لعب لأندية تشيلسي وريال مدريد وحقق العديد من النجاحات في مشواره الكروي، لم ينضم إلى أي ناد أيضًا منذ رحيله عن النادي الملكي في نهاية الموسم الماضي وسيكون متاحًا بشكل مجاني.

- جيسي لينجارد

بعد انفصاله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لم يجد لينجارد أي ناد ينضم إليه، حتى أنه انتقل بشكل مؤقت إلى نادي الاتفاق السعودي لمدة شهر واحد للتدريب مع الفريق لحين الاستقرار على وجهته المقبلة.

- فيل جونز

مدافع مانشستر يونايتد السابق صاحب الـ31 عامًا رحل عن صفوف النادي الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، ولم ينضم إلى أي فريق حتى الآن، وينتظر الميركاتو الشتوي لتحديد وجهته المقبلة.

- داني روز

نجم توتنهام هوتسبير السابق متاح مجانًا أيضًا في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لكونه لم يرتبط بأي فريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعد انتهاء تعاقده مع ناديه السابق واتفورد الإنجليزي.