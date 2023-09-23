نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السادسة.. السيتي يغرد منفردًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة السادسة، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعمورة.

موعد انطلاق الجولة السادسة

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة السادسة من البريميرليج مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة وفيما يلي بلقي ترتيب البريميرليج:

1- مانشستر سيتي 15 نقطة

2- توتنهام هوتسبير 13 نقطة

3- ليفربول 13 نقطة

4- آرسنال 13 نقطة

5- برايتون 12 نقطة

6- وست هام يونايتد 10 نقاط

7- أستون فيلا 9 نقاط

8- نوتيجهام فورست 7 نقاط

9- كريستال بالاس 7 نقاط

10- فولهام 7 نقاط

11- برينتفورد 6 نقاط

12- نيوكاسل يونايتد 6 نقاط

13- مانشستر يونايتد 6 نقاط

14- تشيلسي 5 نقاط

15- بورنموث 3 نقاط

16- وولفرهامبتون 3 نقاط

17- شيفيلد يونايتد نقطة وحيدة

18- إيفرتون نقطة وحيدة

19- بيرنلي نقطة وحيدة

20- لوتون تاون دون رصيد من النقاط