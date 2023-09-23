نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم السبت 23\9\2023 في جميع الدوريات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية من معرفة ماهو جدول مباريات اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجارى بالإضافة إلى القنوات الناقلة لتلك المباريات المرتقبة بين جميع الفرق.

جدول مباريات اليوم السبت

وجاء جدول مباريات اليوم السبت على النحو التالى:

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس ضد فولهام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

لوتون تاون ضد وولفرهامبتون الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

مانشستر سيتى ضد نوتنجهام فورست الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD1

برينتفورد ضد إيفرتون الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

جيرونا ضد ريال مايوركا الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

أوساسونا ضد إشبيلية الساعة 5:15 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

برشلونة ضد سيلتا فيجو الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

ألميريا ضد فالنسيا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

ميلان ضد هيلاس فيرونا- الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

ساسولو ضد يوفنتوس الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

مونزا ضد لاتسيو الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

بايرن ميونخ ضد بوخوم الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 5

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 6

يونيون برلين ضد هوفنهايم الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد لايبزيج الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 7

أوجسبورج ضد ماينز الساعة 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports connect

فيردر بريمن ضد كولن الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

نانت ضد لوريان الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 2

استاد بريست ضد ليون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية

المباراة موعد المباراة القنوات الناقلة

الفتح الرباطي ضد اتحاد العاصمة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة المغربية الرياضية