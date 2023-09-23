عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره هيلاس فيرونا، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى، سبورتيلو

خط الدفاع، توموري،ثياو، كاير، فلورينزي.

خط الوسط، كرونيتش، موسى، راينديرز

خط الهجوم، كريستيان بوليسيتش، لياو، جيرو

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وهيلاس فيرونا



تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي الموسم الحالي، تحديدا عبر قناة AD Sports Premium1HD.