نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري Nile للموسم 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتعل الصراع على حسم صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولي من عمر بطولة دوري النيل.

ويقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي من المقرر أن تشهد مواجهات من العيار الثقيل.

ويحتل الجنوب افريقي بيرسي تاو صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حتي الآن، بعدما نجح في تسجيل هدفين في شباك نادي المصري البورسعيدي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

بيرسي تاو لاعب الأهلي هدفين

فادي فريد لاعب سموحة هدف

عبدالعزيز سيد زيزو لاعب الداخلية هدف

كريم فؤاد لاعب الأهلي هدف

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة هدف

عبدالرحمن أسامة شيكا لاعب الجيش هدف

مصطفي سعد ميسي لاعب نادي زد هدف

أحمد عاطف لاعب فيوتشر هدف

أحمد بلحاج لاعب الجونة هدف

عبدالرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة هدف

رضا سليم لاعب الأهلي هدف

عبدالله السعيد لاعب بيراميدز هدف

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري هدف

محمود رزق لاعب فيوتشر هدف

يسري وحيد لاعب الجيش هدف