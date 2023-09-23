باريس ـ أ.ف.ب: سجل العاجي الدولي جيريمي بوجا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليمنح نيس فوزا ثمينا على مضيفه موناكو على ملعب لويس الثاني ويزيحه عن الصدارة في مباراة ديربي «كوت دازور» في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم. وهي ثاني نتيجة لافتة لنيس بعد ان عاد من العاصمة الفرنسية بفوز ثمين اخر على باريس سان جرمان 3-2 الاسبوع الماضي. ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة ليعتلي الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجة بريست وليون السبت، في حين تجمد رصيد موناكو عند 11 نقطة.

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