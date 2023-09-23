تشافـي سيمدد عقده مع برشلونة حتى 2025

برشلونة ـ أ.ف.ب: جدد برشلونة الاسباني عقد مدربه تشافي هرنانديس حتى عام 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية كما اعلن الأخير رسميا.

واستلم تشافي (43 عاماً) تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وسيبقى مدربا له حتى يونيو 2025 مع امكانية التجديد لسنة اضافية كما اعلن النادي الكاتالوني.

وسيواصل تشافي بالتالي اعادة بناء الفريق بعد ان قاده الموسم الماضي الى احراز لقب بطل الدوري الاسباني للمرة الاولى منذ عام 2019 بالاضافة الى الكأس السوبر الاسبانية.

وكان تشافي اعلن في وقت سابق الجمعة خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة سلتا فيجو في الدوري المحلي بان تجديد عقده بات مؤكدا مشيرا الى ان الاعلان الرسمي سيكون قريبا قبل ان يصدر برشلونة بيانا رسميا يؤكد ذلك.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي «وصلنا (مع الجهاز الفني) في اوقات صعبة، في ظروف غير مؤاتية. عملنا بشكل جيد والموسم الماضي احرزنا لقبين هامين. نحن في طور البناء والموسم الحالي سيكون لتأكيد ذلك».

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