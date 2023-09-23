غدا انطلاق الأدوار الرئيسية للبطولة السنوية المفتوحة للبولينج

بدعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

تنطلق غدا منافسات الأدوار الرئيسية للبطولة السنوية المفتوحة للبولينج التي تنظمها اللجنة العمانية للبولينج بشكل سنوي وبدعم ورعاية من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث ستشهد البطولة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات والاعمار للتنافس على الجوائز المالية التي تم رصدها لاصحاب المراكز الأولى.

وتأتي هذه البطولة ضمن اجندة اللجنة العمانية للبولينج التي تحرص على تنظيم مثل هذه البطولة المفتوحة بشكل مستمر بهدف تفعيل نشاط اللعبة وتوسيع قاعدها بشكل اكبر وسوف تشهد البطولة في هذه النسخة منافسة قوية بين المشاركين الذين يحرصون على التواجد في مثل هذه البطولات. وتقام منافسات البطولة بنظام الجولات حيث يلعب الجميع في اليوم الأول اربعة اشواط متتالية ويتأهل الى الدور الثاني عدد ١٦ لاعبا في الجولة الثانية على ان يتأهل منهم للمرحلة النهائية ١٢ لاعبا والتي ستقام يوم الثلاثاء القادم على ان يتم تحديد المراكز بناء على احتساب اكبر عدد من النقاط. وسوف يشهد اليوم الختامي تنافس جميع اللاعبين المتأهلين الى الأدوار النهائية من اجل الظفر بالمراكز الأولى والتي رصد لها جوائز مالية قيمة. وحول هذه البطولة قال الشيخ سعيد بن راشد القتبي رئيس اللجنة العمانية للبولينج باننا نقدم أولا الشكر الى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على رعايتها ودعمها لهذه البطولة السنوية التي اعتدنا على اقامتها وهذا الدعم سوف يفتح جسر تعاون قادم بين اللجنة العمانية للبولينج والشركة الراعية ونثمن لهم دعمهم لهذه النسخة وحرصهم الكبير على تفعيل ودعم الجانب الرياضي والشباب وهذا ليس بالغريب على هذه الشركة التي لها الكثير من الرعايات والدعم في مختلف القطاعات. وأضاف القتبي بان البطولة يتوقع لها ان تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات، وهناك فرصة جيدة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للمشاركة في هذه البطولة من اجل تحسين مستوياتهم الفنية والمنتخب مقبل خلال الأيام القليلة القادمة على المشاركة في بطولة العالم للبولينج بالكويت وهي ابرز مشاركات المنتخب الوطني منذ اشهار اللجنة العمانية للبولينج ومثل هذه البطولات والمسابقات تطور من مستويات اللاعبين وهناك أيضا مشاركة للاعبي ولاعبات مراكز الاعداد التي تشرف عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب وهي فرصة لهم للتواجد في مثل هذه المنافسات وكسب مزيد من الخبرة والاحتكاك.

وأشار القتبي بان البطولات المفتوحة التي تشرف عليها اللجنة تشهد مشاركات كبيرة من مختلف الجنسيات وهي فرصة لمختلف الجاليات للتواجد في مثل هذه البطولات ونهدف من خلالها الى اشراك كافة المقيمين على ارض سلطنة عمان وشهدنا خلال الأيام الماضية العديد من تلك المشاركات المختلفة وكانت اخرها بطولة الأندية التي تواجد بها نادي صلالة في دوري عام البولينج وفرصة جيدة للجهاز الفني لاختيار افضل العناصر لتمثيل المنتخبات في المشاركات القادمة.