ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة اتليتكو مدريد في الدوري الإسباني؟

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام أتلتيكو مدريد في الديربي وذلك بقمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"الأحاسيس جيدة. نحن قلقون بشأن اللعب ضد منافس يملك الكثير من الإمكانيات، كل شيء طبيعي، كما هو الحال دائمًا".



وأضاف:"فينيسيوس في حالة جيدة، غدا سيكون ضمن قائمة الفريق".

وتابع:"لم يكن بيلينجهام مصابًا، وسيشارك في المباراة ضد أتلتيكو مدريد بشكل طبيعي".

وواصل:"الديربي دائمًا فرصة عظيمة، إنها مباريات خاصة، فريقان من العاصمة، يتمتعان بجودة كبيرة، إنهم دائمًا رائعان للغاية مع الكثير من القوة، ومن الممتع رؤيتهم".

وأردف:" هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث ومحاولة الفوز بالليغا، وليس الإضرار بالأتليتي".

وأشار:"لا توجد اختلافات بين الديربي والكلاسيكو، نحب الاستعداد لهذه المباريات، وأن نكون أبطالًا، لأن هناك توترًا خاصًا، هناك حماس ونريد الفوز ونكون أبطالًا".