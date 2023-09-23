نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوسوريو يتخذ قرارا صادما ضد نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد الفترة الحالية تخبط واضح داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل النتائج السلبية المتكررة، بجانب المشاكل الشخصية بين بعض الاعبين والمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وفشلت القلعة البيضاء في تحقيق أول فوز لها في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد سقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل فريق.

- أوسوريو يخطط لاستبعاد عبد المجيد

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن يخطط المدرب الكولومبي لخروج مدافع الفريق حسام عبد الجواد نهائيا من حساباته في الفترة القادمة، بعد الصدام الأخير بين الطرفين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري".

وتابع المصدر:" أن توجد محاولات من نجوم الفريق لتهدئة الوضع وعودة اللاعب من جديد إلى التدريبات وحل الأزمة".

وتسبب خروج المدافع حسام عبد المجيد من قائمة الفريق في مباراة بيراميدز، إلى صدام شديد بين اللاعب والمدرب الذي اتخذ قرار بمعاقبته وخصم بغض المستحقات له بعد اعتراضه بشكل غير لائق وعدم الموافقة على التواجد مع الفريق في المباراة.