نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جولة دوري Nile".. الأندية الصاعدة تتألق من الأسبوع الأول.. ونجاح "البيبي" الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتج لنا دوري النيل "Nile" أحداثًا جديدة مع كل جولة من المباريات، سواء كانت فنية أو تحليلية وذلك بمشاركة عدد كبير من الأندية المصرية بالبطولة التي أطلقت عام 1948.

ويقدم "الفجر الرياضي" كل أسبوع جولة في دوري النيل، تقدمها لكم الزميلة أميرة حماد بتحليل سريع يستعرض أهم ما حدث من زاوية نقدية.

مع بداية عرس جديد من عمر بطولة الدوري الممتاز وتحديدا البطولة الـ65 انطلق الأسبوع الأول لنتفاجئ جميعا بالمستوي الكبير الذى قدمته الأندية الصاعدة حديثا للدوري الممتاز ولن نقف عند فوزهم فقط بل والأداء الذي كان غير متوقعًا.

فإذا ضربنا مثل فسنتحدث عن نادي بلدية المحلة الغائب عن هذه البطولة منذ 15 عام، ولكنه نجح أن يتواجد بالمركز الثاني بعد نهاية الجولة الأولى، وليست البلدية فقط هناك أيضا فريق زد فهو بمثابة "البيبي" حديث الولادة بعمر كرة القدم، وسرعان ما وصل لدوري الأضواء والشهرة الممتاز الذي نجح في إقصاء دراويش الكرة المصرية تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال العائد بعد فترة توقف صغيرة عن التدريب.

ونادي الجونة الذي تعادل مع سموحة السكندري الذي نجح في ضم نجوم بارزين أثناء فترة الانتقالات، فالدوري المصري الآن على صفيح ساخن لا يوجد نتيجة مضمونة ولا مباراة نتوقع لها بفوز فريق بعينه بعد المستوى الذي شاهدناه جميعا بمرور الجولة الأولى.

ومع تفوق أندية كثيرة بالجولة الأولى إلا انا مازال بعض الأندية تعاني من إخفاق بالمستوى منذ الموسم الماضي وللأسف هو مستوى مستمر حتى الجولة الأولى، فإذا تحدثنا فسيكون فريق البنك الأهلي هو من أكثر الأندية التي عانت بصعوبة الموسم الماضي.

وظلت تعاني من صراع الهبوط حتي الأسابيع الأخيرة من النسخة الماضية تحت قيادة بابا فاسيلو الذى لم ينجح بالفوز أو التعادل حتي بمطلع الموسم الجديد وقدم مباراة ضعيفة نجح من خلالها طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيوني بالتتويج بالفوز بثنائية.

وفي صدمة لجماهير المصري البورسعيدي وبعد ابرام عدة صفقات تجعلنا نقول جميعا ان النادي المصري هو ابرز وانجح من قدم موسم انتقالات ولكن وقع امام الأهلي في اول مباراة له بالموسم الجديد وبعد شوط اول كان الاستحواذ مناصفة ما بينه وبين الأهلي الا ان المصري الشوط الثاني عاني كثيرا بعد طرد باهر المحمدي ليكلف فريفة خسارة فادحة انتهت برباعيه نظيفة لن يرد حتي المصري بجول واحد ليتذيل جدول بطولة الدوري الممتاز.

ومن الواضح أن "مودرن فيوتشر" فيوتشر سابقا أنه لن يتنازل عن وجودة بالمربع الذهبي الذى تواجد به منذ صعودة وحتى الآن، وفي حديثنا عن مودرن فيوتشر فهناك أيضا بيراميدز الذي لم يختلف كثيرا عن أجوائه ففي أول مباراة له بالموسم الجديد وقع حظه مع الزمالك الذي فقد عدد من نجومه في أول مباراة، والذي جاء أبرزهم الهداف احمد سيد زيزو ومع النقص العددي الكبير واكتمال صفوف بيراميدز إلا أن الزمالك نجح في التعادل مع بيراميدز.

هذا الموسم لا يصف بالسهل نهائيًا فهو من أكثر المواسم عبأ على الأندية واللاعبين، خاصة وأننا ننتظر أجندة دولية كبيرة ومحلية وأفريقية أكبر، فهنا نستطيع أن نستعين بمقولة "البقاء للأقوى" فنيًا وبدنيًا.