عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست مساء اليوم السبت عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جفارديول، أكانجي، دياز، ووكر.

خط الوسط: رودري، نونيز، دوكو، فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس عبر نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.