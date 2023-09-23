نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام أتلتيكو مدريد في الديربي. قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد غدًا الأحد في قمة مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". وعاد فينيسيوس جونيو لقائمة الفريق الملكي بعد تعافيه من الإصابة، فيما تغيب كارفخال بسبب الإصابة. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران الدفاع: ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز.