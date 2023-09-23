المصري يكشف حقيقة خضوع الجزائري غيلاس قناوي للتحقيق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري عن حقيقة خضوع اللاعب الجزائرى غيلاس قناوي لاعب الفريق البورسعيدي لجلسة تحقيق بمقر رابطة الاندية لكرة القدم الجزائرية بعد غد الاثنين الموافق 25 سبتمبر الجاري وذلك لسماع اقواله في قضية تبييض الاموال.

خضوع غيلاس قناوي للتحقيق

أكد المسؤول في تصريحات خاصة بالفجر الرياضى أن لم تصل اي خطابات رسمية بشأن هذا التحقيق وهذه القضية تم غلقها منذ شهر مايو واللاعب متواجد في مصر وليس بالجزائر .

وأوضح المصدر ان غيلاس متواجد داخل معسكر الفريق بالقاهرة ويشارك مع زملائه بالمران اليوم

وأشارت تقارير صحفية أن قررت لجنة الانضباط ايقاف اللاعب الجزائري غيلاس القناوي بعد تلاقيها قرار من الاتحاد الدولي بفتح ملف اللاعب لاتخاد القرارات الانضباطية اللازمة .

وكان قناوي قد أودع الحبس المؤقت مطلع شهر مايو الماضي بعد متابعته من طرف النيابة بتهم تتعلق بتبييض الأمول.

استدعت الهيئة الانضباطية كل من الأمين العام لوفاق سطيف وشباب قسنطينة، لذات الجلسة المقررة الاثنين القادم.

انضم قناوي الي صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم أي حتى صيف 2026 المقبل.