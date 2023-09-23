بعثة "سلة الزمالك" تصل إلى قطر استعدادا للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية

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أحمد جودة - القاهرة - وصلت منذ قليل اليوم السبت، بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك إلى قطر، للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تقام في الفترة من 25 إلى 30 أغسطس الحالي بمشاركة 8 فرق هي: الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي.

ومن المقرر أن يخوض سلة الزمالك مبارياته في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: الأهلي الليبي والعربي الكويتي وميرالكو بواتس الفلبيني.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.