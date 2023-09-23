هالاند يسجل رقمًا مميزًا بعد هدفه أمام نوتنجهام فورست

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أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في تحقيق رقما قياسيا جديدا، بعدما سجل هدف لفريقه أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست؛ في المباراة المقامة في الوقت الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتقدم فريق مانشستر سيتي في الوقت الحالي، على نظيره نوتنجهام فورست، بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هدف فريقه الثاني أمام نوتنجهام فوريست؛ في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

رقم مميز لـ هالاند مع مانشستر سيتي

وساهم إيرلينج هالاند بهذا الهدف؛ في 9 أهداف في آخر 6 مباريات مع فريقه مانشستر سيتي، وذلك في كافة البطولات التي شارك فيها مع الفريق، فقد سجل 7 أهداف، وصنع هدفين حتى الآن.

والجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي، يواصل صدارته بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 18 نقطة، حتى الآن.