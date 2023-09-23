سلطنة عمان تشارك فـي الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية

– تضمن عروضا فنية وموسيقية

– الهوكي يدشن مشواره بلقاء الصين .. وطموحات كبيرة للسباحة والرماية

شاركت سلطنة عُمان مساء أمس في حفل الافتتاح الرسمي لدَوْرة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يتنافسون في 40 رياضة، وذلك بالملعب الأولمبي «بيج لوتوس». حضر حفل الافتتاح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وعدد من رؤساء العالم وأصحاب السُّمو ووزراء الرياضة والشباب بالقارَّة الآسيوية. ومثَّل سلطنة عُمان في حفل الافتتاح مساء أمس سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وسعادة ناصر بن محمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الصين الشَّعبية، وطه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة الأولمبية العُمانية، رئيس البعثة العُمانية المشاركة في الدَّوْرة. وحمل علم سلطنة عُمان في طابور حفل الافتتاح لاعب منتخبنا الوطني للهوكي سامي بن عوض اللون، وإبراهيم بن سالم المقبالي من منتخب الرماية، بمشاركة البعثة الرسمية لسلطنة عُمان وعدد من لاعبي المنتخبات الوطنية. وتميَّز طابور سلطنة عُمان في حفل الافتتاح بالزِّي الرَّسمي العُماني.

فقرات حفل الافتتاح

وافتتح الرئيس الصيني شين جين بينج الحفل العالمي المبهر الذي تزيَّن بالأضواء الرَّقمية وعكس الحضارة والثقافة الصينية، واستمرَّ الحفل قرابة الساعتين تحت أجواءٍ ممطرة وتضمَّن العديد من الفقرات والعروض الفنية والموسيقية، إضافة إلى اللوحات الرائعة التي رسمها المنظِّمون. وكانت أبزر الفقرات إشعال الشعلة في الملعب الرئيسي للدَّوْرة ودخول طابور الدول المشاركة. كما تضمَّن الحفل ثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان «الأسلوب الوطني والأناقة»، والفصل الثاني «تشيانتانج تايد»، والفصل التالي «يدًا بيد». وشارك في الحفل والأداء بأكمله مواطنون من مدينة هانجتشو والطلاب والممثلون الشباب، وتم استخدام تقنية العرض المزدوج ثلاثية الأبعاد في مساحة كبيرة لأوَّل مرَّة، كما تم تنفيذ حفل الأضواء الرَّقمية لأوَّل مرَّة في تاريخ الألعاب الآسيوية، وحوى الحفل الرسمي فقرات غنائية، بالإضافة إلى رفع العَلم الرسمي للدَّوْرة، كما تم استخدام تقنية العرض المزدوج ثلاثية الأبعاد في مساحة كبيرة لأوَّل مرَّة، وتنفيذ حفل الأضواء الرَّقمية لأوَّل مرَّة في تاريخ الألعاب الآسيوية.

الطائرة الشاطئية

من جانب آخر يلتقي اليوم ثنائي مُنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي منتخب كازاخستان في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت سلطنة عُمان ضِمْن مباريات الدَّوْر السادس عشر من منافسات الكرة الشاطئية، فيما يلتقي ثنائي مُنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية أحمد الحوسني وهيثم الشريقي منتخب قطر في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت سلطنة عُمان. وقال خليفة الجابري مدرب المنتخب: تنطلق اليوم مباريات الدَّوْر السادس عشر والتي تضمُّ المنتخبات الأفضل في البطولة من قارَّة آسيا والتي استطاعت تجاوز الدَّوْر التمهيدي وجميع المباريات ستكون حاسمة وقوية للتأهل لِدَوْر الثمانية، وستكون مباراة منتخبنا أمام المنتخب القطري الأفضل كمستوى في البطولة، ولكن منتخبنا يضمُّ أسماء مميَّزة وسيُقدِّم ـ بإذن الله ـ مباراة كبيرة، أمَّا منتخبنا (ب) فسيلاقي منتخب كازاخستان وهدفنا هو الفوز عليهم والتأهل للدَّوْر الثمانية. وكانت صباح أمس الحصَّة التدريبية للاستعداد للمواجهتين حيث تمَّ تهيئة اللاعبين من كافَّة الجوانب.

عُمان والصين

ويدشِّن اليوم المنتخب الوطني للهوكي، مشاركته في دَوْرة الألعاب الآسيوية الـ19 بلقاء المنتخب الصيني مستضيف الدَّوْرة، وقد أجرى المنتخب صباح أمس حصَّته التدريبية الأخيرة لرفع المستوى والجاهزية استعدادًا للمواجهة المرتقبة على أرضية مجمَّع حديقة قناة استاد قونجشو الرياضي. ويسعى منتخب الهوكي لتحقيق الفوز في المباراة والنقاط الثلاثة ضِمْن المجموعة الثانية التي تضمُّ كوريا وماليزيا والصين وتايلند وإندونيسيا، بالإضافة لمنتخبنا الوطني.

وسيلعب منتخبنا الوطني لقاءه الثاني في دَوْر المجموعات أمام المنتخب الماليزي يوم الثلاثاء المقبل، بينما سيلاقي نظيره التايلندي يوم الخميس المقبل، وفي الثلاثين من الشهر الجاري سيلاقي منتخب إندونيسيا، على أن يختتمَ مشاركته في دَوْر المجموعات بلقاء منتخب كوريا في الثاني من أكتوبر المقبل. وتقام جميع المباريات على أرضية مجمَّع حديقة قناة استاد قونجشو الرياضي. وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني للهوكي في المجموعة الثانية بجوار كوريا وماليزيا والصين وتايلند وإندونيسيا.

ويتكوَّن منتخب الهوكي من اللاعبين سامي بن عوض اللون ومحمود بن عاشور بيت شميعة وصلاح بن ناصر السعدي، وأحمد بن سبيل البلوشي وخالد بن جمعة الشعيبي وسند بن سالم الفزاري وأيمن بن فرج بيت مديت، وفهد بن حسن اللواتيا ومحمد بن سليمان النوفلي وسعيد بن راشد الحسني وأحمد بن سعيد النوفلي ورشد بن سالم الفزاري وإبراهيم بن ناصر الفارسي وأسامة بن خميس بيت فدع، ومعاذ بن محمد العتبي وأكرم بن عاشور بيت شميعة وفيصل بن عبدالله المعمري ومحمد بن عبدالله الحارثي.

الرماية يبدأ مسابقة البندقية

بينما يبدأ منتخب الرماية اليوم في مركز فويناج ينهو الرياضي المنافسات بإقامة مسابقة البندقية الهوائية ١٠ أمتار هوائية نساء، ويُمثِّل الفريق الراميات أمينة بنت خميس الطارشية والعنود بنت عبدالله الخليلية، وسهام بنت ناصر الحسنية. وشارك الفريق صباح أمس في التمرين الرسمي المقام المركز، وحققت الراميات نتائج جيِّدة ومبشِّرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية اليوم.

تمائم الدَّوْرة

تُمثِّل تمائم دَوْرة الألعاب الآسيوية مجموعة من الروبوتات التي تبعث الروح الأولمبية، السلام والصداقة.

يكشف الثلاثي كونج كونج، ليان ليان وتشن تشن عن تراث المدينة المضيفة العميق وحيويتها المعاصرة. يوجِّه نداء إلى العالم ويدعو الجميع إلى حضور الألعاب في هانجتشو. كونج كونج: يُمثِّل آثار مدينة ليانجتشو. حازم، صادق، طيب القلب، رياضي وعاطفي. ليان ليان: يُمثِّل البحيرة الغربية، وهي موقع آخر للتراث العالمي. يستمد اسمه من بحيرة أوراق اللوتس الخضراء. نقي، حيوي، لطيف، أنيق، ومضياف. تشن تشن: يُمثِّل قناة بكين – هانجتشو الكبرى، والتي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي للأونيسكو. شجاع، ذكي، متفائل، ومغامر.

أمَّا الميداليات التي ستوزَّع على الرياضيين المُتوَّجين فتحمل اسم شان شوي. تتميَّز شان شوي بشكل اليشم (حجر كريم) الاحتفالي المستوحى من ثقافة مدينة ليانجتشو التي يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، ويُعدُّ هذا اليشم المربع، المتكامل مع ميدالية مستديرة، فريدًا، ويمكن التعرف عليه بشكل كبير.

تسجيل أرقام جديدة للسباحة

من جانبه يستهلُّ السبَّاحان عيسى بن سمير العدوي وعبدالرحمن بن يحيى الكليبي لاعبا مُنتخبنا الوطني للسباحة اليوم منافساتهما في البطولة والتي تقام بقاعة الرياضات المائية بمركز هانجزهو ويحملان هدف تسجيل الأرقام وتحسين أرقامهما القياسية. وقد أنهى السبَّاحان صباح أمس حصصهما التدريبية المكثَّفة والتي استمرَّت بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية في مركز إقامة المنافسات.

نداء عاطفي

وجَّهت العدَّاءة الأفغانية كيميا يوسفي نداء عاطفيًّا إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ من أجل مساعدة الرياضيات في بلادها، خلال لقاء الألماني مع رياضيين يُمثِّلون 40 دولة ومنطقة في قرية الرياضيين قبل افتتاح دَوْرة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو الصينية.

ونقل المجلس الأولمبي الآسيوي عن يوسفي التي تشارك في سباقي 100م و200م وتتدرَّب راهنًا في أستراليا «أقدِّر بشدَّة اللجنة الأولمبية الدولية لمساعدتي في الوصول إلى هنا، أنا هنا مع 16 فتاة أخرى لتمثيل أفغانستان. لديَّ طلب من فضلك، لا تتركنا وحدنا، فالرياضيات الأفغانيات بحاجة لمساعدتكم، ولا نريد العودة إلى ما كنَّا عليه».

استمع باخ إلى الرياضيين بشأن مخاوفهم المتعلقة بالحركة الأولمبية وتعهَّد بتقديم دعم اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الأفغان «كلماتك دخلت مباشرة إلى قلبي، وكما ترين، إلى قلوب جميع زملائك أيضًا. إنَّك تطرحين قضية صعبة للغاية ونصيحة ستكون مفيدةً جدًّا، نحن متفقون تمامًا أنَّنا نريد أن تتمتعَ المرأة في أفغانستان بإمكانية ممارسة الرياضة بشكل كامل».