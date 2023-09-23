الأكاديمية الأولمبية العُمانية تطلق برنامجاً وطنيًّا للمدربين فـي عُمان

ينطلق صباح اليوم المستوى الأول من برنامج شهادة المدرب الوطني (NCCP) الذي تنظمه اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العُمانية خلال الفترة من 24 – 28 سبتمبر الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ومقر الأكاديمية الأولمبية، وذلك في إطار تطوير وتعزيز قدرات المدربين الرياضيين في سلطنة عُمان؛ حيث يشكل هذا البرنامج خطوة هامة نحو بناء قاعدة تدريبية مؤهلة في مجال التدريب الرياضي، ويمنح الفرصة للمدربين للمشاركة في برنامج تعليمي يتيح لهم فرصة قيمة لاكتساب المعرفة والخبرة، وتطوير مهاراتهم وسيكون له الأثر الإيجابي في تعزيز أداء الرياضيين في سلطنة عُمان ورفع مستوياتهم الفنية.

وتأتي أهمية البرنامج باعتباره أحد روافد تطوير وزيادة عدد المدربين الرياضيين المؤهلين في الحقل الرياضي لجميع الألعاب الرياضية، حيث يهدف إلى دعم المدربين الوطنيين وتأهيل وتطـوير قدراتهم، ومواكبة كل ماهو جـديد في التدريب الرياضي على الصعيد العالمي تحـت إشراف محاضرين دوليين وخبراء في العلوم الرياضية، كما يعد رافداً أساسياً للقطاع الرياضي واستثماراً للكادر الوطني المؤهل في الحقل التدريبي باعتباره القاعدة الأساسية المعرفية للمدرب الوطني وتأهيله قبل الانخراط في الدورات الدولية التخصصية من الاتحادات الدولية والإقليمية.

يُدير البرنامج الدكتور شهاب الدين بن أحمد الريامي، محاضر دولي معتمد للتدريب الرياضي، كما يشارك في تقديمه عدد من المحاضرين والأكاديميين من الجامعات والخبراء الفنيين بالاتحادات الرياضية، وكذلك محاضرون دوليون وطنيون في الألعاب الرياضية مُعتمدون من الاتحادات الدولية. ويستهدف البرنامج المدربين من الاتحادات واللجان الرياضية، والأندية الرياضية، والمدربين من القطاع العسكري، وطلبة التربية الرياضية في الجامعات والكليات التعليمية.

ويستند برنامج شهادة المدرب الوطني على برامج عالمية متقدمة للمدربين في مختلف العلوم الرياضية الحديثة بهدف صقل الجانب العملي في التدريب الرياضي، حيث يشتمل على المستويين الأول والثاني في التدريب وكذلك الندوات التخصصية.