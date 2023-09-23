64 خيلا تكسب بطاقة التأهل فـي سباق القدرة والتحمل الأول ببركاء

تصوير ــ راشد الطوقي :

نجحت 64 خيلا في كسب بطاقة التأهل في سباق القدرة والتحمل التأهيلي الأول لهذا الموسم 2023/2024م لمسافة 40 كم والذي نظمه الاتحاد العماني للفروسية والسباق على مسار قرية المحامد للقدرة والتحمل، وقد اشتمل السباق على مرحلة واحدة لمسافة 40 كم واعطي المسار اللون الابيض، والحد الأدنى للسرعة 12كم/ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات، حيث انطلق السباق في تمام الساعة الخامسة عصرا وانتهى السباق بعد الساعة 9 ليلا وقد استبعد من السباق عدد 3 خيول فقط لعدم اجتيازها الفحص البيطري.

كما قدم مستشفى بدر السماء خدمة الاسعاف والطاقم الطبي اثناء السباق تعزيزا للدور الاجتماعي والتعاون المشترك مع الاتحاد.

ويأتي السباق التأهيلي ضمن خطة الاتحاد العماني للفروسية والسباق في تأهيل أكبر عدد من الخيول قبل انطلاق الموسم من اجل ضمان عدد أكبر من الخيول ذات الجودة.

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