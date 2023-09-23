جامعة السلطان قابوس تتوج بلقب بطولة مؤسسات التعليم العالي للشطرنج

احتفالاً باليوم العالمي للرياضة الجامعية نظمت دائرة النشاط الثقافي والرياضي ممثلة في مركز الشطرنج الجامعي بالتعاون مع اللجنة العمانية للرياضة الجامعة بطولة مؤسسات التعليم العالي للشطرنج، وذلك ضمن احتفالات الجامعة باليوم العالمي للرياضة الجامعية وذلك بقاعة المعارض بمركز خدمات الطلبة بجامعة السلطان قابوس.

وتهدف هذه البطولة الى نشر الوعي لدى جمهور الطلبة باليوم العالمي للرياضة الجامعية والذي يدعو لنشر مبادئ وأهداف الممارسة الرياضية بمختلف مجالاتها كأسلوب حياة لتنمية الطالب بدنياً وصحياً واجتماعيا وعقلياً وهي وسيلة لالتقاء الطلبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي وتبادل الخبرات في مجال لعبة الشطرنج ورفع المستوى الفني لممارسي لعبة الشطرنج من مختلف مؤسسات التعليم العالي بالاحتكاك المتواصل في مختلف المنافسات الخاصة باللعبة.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة بحصول جامعة السلطان قابوس على كأس البطولة والميداليات الذهبية، مثل فريق الجامعة في هذه البطولة كل من علي المعمري من كلية الحقوق، وعبد المنعم البلوشي من كلية الهندسة، وماجد الكمياني من كلية العلوم. وجاءت في المركز الثاني الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة الميداليات الفضية وفي المركز الثالث الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط الميداليات البرونزية وادارة منافسات البطولة الحكم الدولي خالد بن ناصر الحديدي من اللجنة العمانية للشطرنج .

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