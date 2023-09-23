نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمود علاء يغيب عن مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري.



وشارك المدافع في الفقرات الأولى من المران قبل بدء التقسيمة الفنية، قبل أن يخضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.



ويغيب محمود علاء عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المقاولون العرب بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري.



فيما شهدت تدريبات الزمالك اليوم، مشاركة كل اللاعبين في كافة الفقرات البدنية والفنية، وكان اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة بصورة أساسية، خاضوا تدريبات استشفائية في مران أمس الجمعة.



وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في الجزء الأول من المران، قبل المشاركة في باقي فقرات المران الفنية بصورة طبعية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.