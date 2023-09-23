نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي "المنقوص" يعزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي بثنائية في نوتنجهام فورست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت أحداث مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست قد انطلقت مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة السادسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثالثة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

سيطر أصحاب الأرض على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على حارس مرمى نوتينجهام فورست.

وافتتح فيل فودين التسجيل لصالح المان سيتي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب كيل والكر.

وتمكن إيرلينج هالاند من تسجيل هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك نوتينجهام فورست في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ماتيوس نونيز.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب رودري وذلك في الدقيقة السادسة والأربعين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليكمل المان سيتي المباراة بعشرة لاعبين.

استمر استحواذ لاعبي المان سيتي على المباراة لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.

ترتيب مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويعتلي مانشستر سيتي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، في حين تجمد رصيد نوتينجهام فورست عن النقطة الـ 7 في المركز العاشر من ترتيب البريميرليج.