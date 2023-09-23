نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

ونجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوز مستحق أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب" الآتحاد"، ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست

سجل فيل فودين التسجيل هدف السيتي الأول في شباك نوتينجهام في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب كيل والكر.

ونجح إيرلينج هالاند من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ماتيوس نونيز.