تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسان جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، وذلك للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.