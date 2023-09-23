نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يسجل هدفًا خياليًا ويقود نانت للفوز على لوريان في مباراة الـ8 أهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت فوزا كبير أمام نظيره فريق لوريان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

- الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة نانت ولوريان برتم سريع وتعددت محاولات نانت ولوريان لتسجيل هدف حتى سجل ايلي كروبي الهدف الأول للوريان في الدقيقة 6 من تمريرة فنسنت لو جوف واحرز ماتيس ابلين هدف التعادل لنانت في الدقيقة 42 وانتهى الشوط الأول 1/1.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وسجل اراي كومارت الهدف الثاني في الدقيقة 46 صنعه له زميله فلوريان مولات وعاد مصطفى محمد بالهدف الثالث في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة، واحرز روماين فايفري الهدف الثاني للوريان في الدقيقة 76 وسجل مولات هدف نانت الرابع في الدقيقة 83 وعاد ايجون بالهدف الثالث في الدقيقة 85 وسجل سيمون الهدف الخامس في اخر دقائق المباراة من ضربة جزاء وانتهت المباراة 5/3.

- ترتيب نانت ولوريان

ويحتل نادي نانت المركز السابع بجدول ترتيب ليج وان برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل مرتان وهزم مرتان بينما يأتي نظيره لوريان في المركز الرابع عشر برصيد ست نقاط حيث فاز بلقاء وتعادل بثلاثة وخسر مباراتين.