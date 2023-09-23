هدف مصطفى محمد العالمي اليوم أمام لوريان في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل مصطفى محمد هدفًا عالميًا في فوز فريقه نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي، بخمسة اهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب الجولة السادسة.

هدف مصطفى محمد اليوم

وسجل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول، هدفًا رائعًا في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة حرة مباشرةً سكنت أقصى الزاوية اليمنى لحارس لوريان.

وانتهت المباراة بتفوق رفاق مصطفى محمد لخمسة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل ايلي كروبي الهدف الأول للوريان في الدقيقة 6 من تمريرة فنسنت لو جوف واحرز ماتيس ابلين هدف التعادل لنانت في الدقيقة 42.

وسجل اراي كومارت الهدف الثاني في الدقيقة 46 صنعه له زميله فلوريان مولات وعاد مصطفى محمد بالهدف الثالث في الدقيقة 55 من ركلة حرة مباشرة.

وأحرز روماين فايفري الهدف الثاني للوريان في الدقيقة 76 وسجل مولات هدف نانت الرابع في الدقيقة 83، وبعدها بدقيقتين فقط سجل فريق لفوريان الهدف الثالث عن طريق ايجون، قبل أن يسجل موسيس سيمون الهدف الخامس في اخر دقائق المباراة من ضربة جزاء وانتهت المباراة 5/3.