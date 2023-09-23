نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد عودة شيكابالا.. وموقف شلبي من اللحاق بمباراة المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني ثنائي الأبيض، ضمن الاستعدادات للقاء المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الثنائي حصل على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء الأمس بإذن الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق التدريبات الجماعية قبل أن يشارك اللاعبان في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

-مصطفى شلبي ينتظم في تدريبات الزمالك

شارك مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم، وخضع اللاعب لبرنامج تدريبي خاص في مران أمس الجمعة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق.

وشهد مران الفريق مساء اليوم مشاركة مصطفى شلبي بصورة طبيعية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

-أحمد فتوح يواصل التأهيل

فيما واصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال في ظل معاناته من إصابة بآلام أسفل عضلات البطن.

وخاض أحمد فتوح تدريبات منفردة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.