نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الريان يحتفظ بصدارة الدوري القطري بفوزه على العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حافظ نادي الريان على صدارة الدوري القطري "دوري نجوم Expo" بالعلامة الكاملة بعدما حقق فوزا مثيرا على حساب ضيفه العربي في قمة مباريات الجولة الرابعة.

وتمكن رودريجو ماتشادو من تحقيق هدف الفوز الوحيد لنادي الريان عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني في مباراة حضرها 28397 متفرج في رقم قياسي لعدد الحضور الجماهيري بالدوري القطري.

جدير بالذكر أن الريان أكمل اللقاء بنقص عددي منذ الدقيقة 73 بعدما أشهر عبدالرحمن الجاسم حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبدالعزيز حاتم لاعب الريان بعد تدخل قوي مع لاعب العربي في وسط الملعب.

ولم يتمكن الريان من الفوز على العربي في أخر 4 مواجهات جمعت الفريقين حيث فاز بها العربي وبفوز الريان اليوم يكون الفريق قد تمكن من كسر عقدة العربي على يد مديره الفني جارديم.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الريان للنقطة 12 في صدارة ترتيب الدوري القطري بينما توقف رصيد العربي عند 3 نقاط بالمركز السادس.