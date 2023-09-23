نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق فوزًا كبيرًا أمام لوريان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت لتحقيق فوزا رائعا أمام نظيره فريق لوريان بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعهم على ستاد لا بوجوار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الفرنسي في الدقيقة 55، بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة لتسكن الشباك.

مصطفى محمد أصبح أول لاعب من نانت يسجل 5 أهداف بعد 6 جولات بالدوري الفرنسي منذ جافيت ندورام في موسم 1995/1996

وحقق نانت 17 انتصارًا من آخر 32 مواجهة ضد فريق لوريان في كل المسابقات.

ولم يخسر نانت في 9 مباريات على أرضه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ضد لوريان.

ولم يحقق لوريان أي فوز في آخر 7 مباريات خارج ملعبه في جميع المسابقات، حيث خسر 4 مرات وحقق 3 تعادلات منذ فوزه المفاجئ 3-1 في أبريل على باريس سان جيرمان.

ويحتل نادي نانت المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 8 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مثلهم، بينما يحتل نظيره لوريان في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط حيث فاز بمباراة وحيدة وتعادل 3 مرات وهزم مباراتين.