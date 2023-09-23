نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم السبت 23-9-2023 في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في تخطي عقبة نادي سيلتا فيجو وذلك في المُباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

ما هي نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني؟

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء خلال التقرير الآتي نتيجة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

وفاز نادي برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمع بين الفريق على ملعب لويس كومبانيس.

وجاء هدف سيلتا فيجو الأول بأقدام يورجن ستراند لارسن، نجم الفريق وبمساعدة لوكا دي لا تور.

وشهدت الدقيقة 76 ثاني أهداف سيلتا فيجو بأقدام أناستاسيوس دوفيكاس بعد أن مرر له ياجو أسباس الكرة ليأتي بهدف محقق لفريقه.

وفي الدقيقة 81 قلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بإحراز أولى أهداف البرسا وبمساعدة جواو فيليكس.

وشهدت الدقيقة 85 ثاني أهداف برشلونة وهدف التعادل بواسطة روبرت ليفاندوفسكي وبمساعدة جواو فيليكس أيضًا.

واستطاع جواو فيليكس أن يخطف هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 89 من عمر المباراة وبمساعدة جافي.

ترتيب برشلونة وسيلتا فيجو في الدوري

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 16 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة الرابعة في المركز السابع عشر.