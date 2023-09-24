نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاري كين يحطم أرقام أساطير بايرن ميونخ بعد بداية رائعة في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ "هاتريط" في الفوز الساحق 7-صفر على بوخوم يوم السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني.

ورفع الإنجليزي رصيده من الأهداف في الدوري إلى سبعة أهداف ويحقق رقما قياسيا للنادي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني.

أهداف كين الثلاثة جعلته يتفوق على أساطير النادي جيرد ميلر وميروسلاف كلوزه وماريو ماندزوكيتش، الذين سجلوا 5 أهداف في أول 5 مباريات.

وأصبح هاري كين أول لاعب في الدوريات الكبرى يساهم بـ5 أهداف خلال مباراة واحدة بالدوري لموسم 2023-2024.

هاري كين هو أول لاعب مسجل يشارك بشكل مباشر في 10 أهداف في أول خمس مباريات في الدوري الألماني في مسيرته.

وسجل كابتن إنجلترا كين، الذي أصبح أغلى صفقة انتقال في الدوري الألماني على الإطلاق عندما انضم إلى بطل ألمانيا هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو (106.52 مليون دولار).



ورفع الفريق البافاري، الذي فاز على مانشستر يونايتد 4-3 في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول من خمس مباريات في الدوري الألماني.