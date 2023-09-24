نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقترب من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من دخول منتخب مصر في قائمة معسكر أكتوبر المقبل، لمواجهتي زامبيا والجزائر، وديًا.

ووضع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، إمام عاشور ضمن حساباته لعودته مرة أخرى للفراعنة، بعدما أشاد بالمستويات المميزة التي قدمها مع الفريق، خاصةً فى مواجهة المصري البورسعيدي بافتتاح الدوري المصري.

ويخوض منتخب مصر معسكره في أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل بمدينة العين في أبوظبي، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر.

ويخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.