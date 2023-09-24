نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الأمريكي قبل لقاءات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب الدوري الأمريكي موسم 2023-2024، قبل منافسات الجولة القادمة والتي تبدأ بمواجهة سينسيناتي ضد نظيره شارلوت مساء الأحد 24 سبتمبر المقبل 2023.

موقف سينسيناتي وإنتر ميامي من ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم

يتصدر نادي سينسيناتي جدول ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم برصيد 59 نقطة، بينما يأتي نادي إنتر ميامي في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة في الدوري الأمريكي موسم 2023-2024.

جدول ترتيب الدوري الأمريكي لكرة القدم قبل منافسات الجولة المقبلة

سينسيناتي، 59 نقطة

أورلاندو سيتي، 50 نقطة

كولومبوس كرو، 48 نقطة

فيلادلفيا يونيون، 48 نقطة

نيو انجلاند، 48 نقطة

اتالانتا يونايتد، 46 نقطة

ناشفيل، 43 نقطة

مونتريال، 37 نقطة

دي سي يونايتد، 36 نقطة

نيويورك سيتي، 34 نقطة

شارلوت، 33 نقطة

شبكاغو فاير، 33 نقطة

إنتر ميامي، 32 نقطة

نيويورك ريد بول، 31 نقطة

تورونتو، 23 نقطة

ما هي القنوات الناقلة لمشاهدة ميسي بقميص إنتر ميامي الأمريكي؟

ويقدم Apple TV+ خدمة النقل المباشر لمباريات إنتر ميامي، ويمكن لعشاق ميسي في جميع أنحاء العالم مشاهدة كل مشاركاته.

وهناك عدة قنوات تنقل مباريات الدوري الأمريكي MLS، وفيما يلي بعض القنوات الشهيرة التي قد تكون ناقلة لبعض المباريات:-

ESPN: قناة رياضية شهيرة تنقل مباريات MLS بشكل منتظم.

Fox Sports: تعرض مجموعة من المباريات في الدوري الأمريكي MLS.

Univision Deportes: قناة إسبانية تنقل مباريات MLS باللغة الإسبانية.

TUDN: قناة رياضية باللغة الإسبانية تبث بعض مباريات MLS.

CBS Sports Network: تنقل بعض مباريات الدوري الأمريكي MLS.

موقع ESPN+ وموقع Paramount+: قد يكون بعض المباريات متاحة للمشاهدة عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت.