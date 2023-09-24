نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي

ونجح برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وذلك في الدقيقة 45 من عمر أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى بيرنلي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند المركز العشرين والأخير بنقطة واحدة.