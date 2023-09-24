مانشستر يونايتد يحقق فوزًا صعبًا أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه إريك تين هاج، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق بيرنلي بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بهدوء شديد من قبل لاعبي فريق مانشستر يونايتد على عكس المتوقع أمام نظيره فريق بيرنلي، الذي كان متماسك من ناحية الدفاع.

وحاول لاعبو فريق مانشستر يونايتد، تسجيل هدف التقدم في شباك بيرنلي، قبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة.

وبالفعل، نجح برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، وذلك في الدقيقة 45 من عمر أحداث الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى بيرنلي.

ليحقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف ليقتنص ثلاث نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد فريق بيرنلي عند المركز العشرين والأخير بنقطة واحدة.