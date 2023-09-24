نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان مع نظيره فريق إمبولي اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الحالي بستاد كارلو كاستيلاني ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي بقيادة انزاجي

- موعد مباراة إنتر ميلان ضد إمبولي

وتنطلق صافرة بداية وانطلاق مباراة إنتر ميلان وإمبولي ظهر الأحد في تمام الساعة الواحدة ونصف بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة الثانية ونصف بتوقيت أبو ظبي.

- ترتيب إنتر ميلان وإمبولي

ويحتل "إنتر ميلان" المركز الأول بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي إمبولي في المركز العشرين دون نقاط حيث خسر 4 مرات ولم يفوز أو يتعادل.

- ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 11373.

• معامل الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز:27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

• تردد ad sport premium 1

• التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

• ترميز القناة: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

• الجودة: SD.