نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عملاق فرنسي يقترب من خطف باتشيكو والبرتغالي يبلغ إدارة بيراميدز موقفه من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي لفريق بيراميدز، قائمة المرشحين لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي، وذلك خلفا لـ الإسباني مارسيلينو جارسيا تورال، والذي رحل عن الفريق بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

مارسيليا الفرنسي يقترب من التعاقد مع باتشيكو

أشارت تقارير صحفية برتغالية على أن المدير الفني لنادي بيراميدز "جايمي باتشيكو "تم وضع اسمه على قائمة المرشحين لتدريب نادي مارسيليا الفرنسي".

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة أوجوجو البرتغالية: باتشيكو مرشح لتدريب مارسيليا الفرنسي".

وقاد باتشيكو بيراميدز لإنهاء الدوري في الموسم الماضي بالمركز الثاني ليصعد الفريق لأول مرة إلى دوري أبطال إفريقيا، وخلال هذا الموسم من دوري نايل، تعادل الفريق مع الزمالك بهدفين مقابل هدفين، في الجولة الأولى من البطولة.

كما تعادل سلبيا مع الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، باحثا عن الفوز في العودة من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

وفي أول تعليق من المدرب البرتغالي حول العرض قال:" ابلغت رئيس نادي بيراميدز برغبتي في الرحيل وقبول عرض مارسيليا الفرنسي.. كما ابلغته برغبتي في ان تكون المباراة القادمة امام البنك الاهلي هي الاخيرة لي معهم